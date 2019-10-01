Санкт-Петербург, 1 октября, 2019, 10:15 — ИА Регнум. Утром 1 октября в Санкт-Петербурге уровень дорожных пробок, согласно сервису «Яндекса», достиг 8 баллов. Подобных затруднений на дорогах города не было в это время с минувшей весны.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка на Дворцовой набережной

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий из-за сильного дождя с ветром, а также увеличившееся количество ДТП.

Пробки сковали практически все магистрали, ведущие из пригородов и спальных районов к центру города. Сложная ситуация также на набережных Невы, которые в Петербурге являются одним из способов добраться из одного района в другой.

Самая большая пробка сейчас — на Октябрьской и Малоохтинской набережной в Невском и Красногвардейском районах, по направлению к центру, длина пробки составляет 5 км.

Из-за ряда аварий заторы возникли и на КАД, хотя в целом движение там идет в обычном режиме.

Добавим, что во многих местах на дорогах, в том числе в районе Вантового моста на КАД, продолжаются ремонтные работы, что дополнительно осложнило ситуацию с трафиком.