Киев, 1 октября, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в очередной раз поднял проблему практически уничтоженной в стране железнодорожной инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Речь об этом зашла в ходе его выступления в эфире украинского телевидения вечером 30 сентября.

По мнению премьера, железная дорога на Украине на сегодняшний день действительно почти уничтожена.

«Инфраструктура, которая нам досталась из Советского Союза, почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители… У нас более чем на 90% истощена «Укрзализныця», — констатировал Гончарук.

Также премьер в очередной раз подчеркнул, что на Украине ежедневно горят локомотивы и категорически не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября Гончарук говорил о больших проблемах на железной дороге на своем брифинге для прессы. Он подчеркнул, что железная дорога Украины сейчас в крайне плохом состоянии из-за высокого износа инфраструктуры и тотальной коррупции чиновников отрасли.

В середине сентября глава украинской ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучкозаявил о коллапсе на железной дороге Украины в связи с острой нехваткой грузовых вагонов.

Выход из ситуации новые власти видят в «расчленении» «Укрзализныци» и создании на ее основе минимум трех независимых операторов — один будет отвечать за доступ к инфраструктуре, второй будет заниматься «убыточными и проблемными» пассажирскими перевозками, третий, который будет генерировать прибыль для государства, — грузовыми перевозками.