Улан-Удэ, 1 октября, 2019, 09:13 — ИА Регнум. В Бурятии выявили новый вид мошенничества — злоумышленники рассылают письма с просьбой о поддержке от имени главы республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Письма и звонки направляются предпринимателям, которых просят финансово помочь в реализации «общественно значимых программ».

«В первую очередь, это касается основных государственных и социальных программ. в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015−2020 годы», — приводятся выдержки из письма.

В правительстве отметили, что эта информация не соответствует действительности. Впрочем, пока успехами мошенники похвастаться не могут.

«Я привыкла проверять организации, организация не вызывает доверие. Компания с таким наименованием не зарегистрирована в Улан-Удэ, есть такая компания в Москве, но опять ИНН не соответствует», — отметила одна из получателей письма.

Чиновники отмечают, что федеральные целевые программы в республике реализуются только за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов без привлечения внебюджетного финансирования.

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