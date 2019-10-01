Екатеринбург, 1 октября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге разместили тендер на снос здания, где размещается школа № 41. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Rhys Asplundh Снос

Здание, размещённое по ул. Котельникова, д. 5/а, нужно снести до 15 декабря. За работы подрядчику могут заплатить более 25,5 млн рублей — такая максимальная начальная цена указана в условиях конкурса.

Объект был построен ещё в 1936 году. Сейчас школьники временно учатся в другом здании.

Напомним, снос школы № 41 ранее вызвал споры среди екатеринбуржцев. По мнению журналиста Николая Курилова, действия мэрии являются «бескультурными, а здание можно было бы спасти, если бы предыдущая команда горадминистрации вовремя обратила на школу своё внимание.