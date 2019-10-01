Сеул, 1 октября, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines запустит новый прямой рейс в Австралию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Maeil Business Newspaper

По их словам, новый маршрут Инчхон — Мельбурн будет осуществляться самолетом Boeing 777 один раз в неделю (по четвергам) с 26 декабря по 20 февраля 2020 года.

Известно, что в преддверии запуска авиакомпания планирует провести акцию, в рамках которой можно будет приобрести билеты в обе стороны за 1,41 млн — 1,44 млн вон ($1176~$1200).

Напомним, что до конца года южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines запустит прямые рейсы в Лиссабон (Португалия) и Каир (Египет).