Москва, 1 октября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы защитится от заражения и распространения инфекции, сообщается на сайте ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Инфекционные заболевания и вирусы передаются воздушно-капельным путём, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют. Одноразовая медицинская маска — безопасный и эффективный метод профилактики гриппа.

Рекомендуется носить маску в людных местах и менять каждые три часа или чаще. После использования маски её нужно выбросить. Вторично использовать маску нельзя.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина против гриппа защищает от инфицирования и не может вызвать грипп, потому что она инактивированная («неживая»).

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