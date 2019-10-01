Москва, 1 октября, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Рост ВВП России в 2020 году составит 2% согласно целевому прогнозу против 1,7% согласно базовому прогнозу. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

В 2021 и 2022 годах базовый и целевой прогноз по росту экономики совпадают и составят 3,1% и 3,2% соответственно. В целевом прогнозе курс доллара к рублю составит 65,1 рубля в 2020 году, 65,4 рубля в 2021 году и 65,9 рубля в 2022 году.

По целевому сценарию, инфляция в 2020 году составит 4%, по базовому — снизится до 3%. По прогнозу Минфина РФ, темпы роста ВВП ускорятся и стабилизируются на уровне около 3,1% в 2020—2036 годах.

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