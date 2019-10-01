Париж, 1 октября, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Страсбург во вторник, 1 октября, передает France 3.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Известно, что в Страсбурге главу Франции ожидает чрезвычайно насыщенная программа: празднованием 70-й годовщины Совета Европы, открытие театра Майон и дань памяти двум героям атак в Страсбурге.

Первая остановка Эммануэля Макрона запланирована в Совете Европы, где глава государства поприветствует назначенного Генерального секретаря Марию Пейчинович Бурич, хорватского политика и вторую женщину, занимающую этот престижный пост с момента создания Совета Европы в 1949 году. Глава французского государства выступит с речью перед членами Парламентской ассамблеи по случаю 70-летия учреждения, которое в настоящее время объединяет 47 государств.

Затем Эммануэль Макрон посетит национальную Рейнскую оперу вместе с министром культуры Франции Франком Ристером и представителями различных европейских учреждений.

Следующим шагом глава государства посетит район Вакен для торжественного открытия театра Майон, который переехал в совершенно новое здание, стоимостью 30 миллионов евро.

Ожидается также, что Эммануэль Макрон отдаст дань памяти двум героям терактов в Страсбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, раннее президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии прощания с бывшим президентом страны Жаком Шираком.