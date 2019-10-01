Барнаул, 1 октября, 2019, 08:34 — ИА Регнум. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин считает, что рейтинг регионов России по приверженности граждан к здоровому образу жизни действительно отражает реальное положение дел со здоровым образом жизни в регионах России, «поскольку оказались исследованными достаточно информативные показатели». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные РИА Новости о том, что в этом рейтинге лидерами являются регионы Северного Кавказа, он пояснил:

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

«На вершине рейтинга находятся субъекты Северо-Кавказского и Южного федеральных округов — население этих территорий можно назвать самым здоровым. Низкие показатели по курению и алкоголизму, лежащие в основе рейтинга, являются исторически сложившимся феноменом этого макрорегиона, на формирование которого, безусловно, огромное влияние оказали местные традиции и религии.

Среди народов Северного Кавказа вредные привычки испокон веков осуждались и были малопопулярными. В результате многолетнего смешения культур можно констатировать закономерное снижение алкоголизации и табакокурения уже в соседних с национальными республиками регионах юга России с преобладанием русского населения.

кандидат медицинских наук, алтайский депутат Павел Шумихин Соответственно высока доля приверженцев физкультуры и спорта, поскольку вредные привычки существенным образом влияют на характер досуга и времяпрепровождения, снижают физические кондиции, обусловливают болезненные состояния, что препятствует занятиям физкультурой и спортом. Географические особенности макрорегиона с преобладанием горного рельефа и слаборазвитой дорожной сетью, бедность недр полезными ископаемыми обусловили сравнительно слаборазвитую промышленность с ее вредными производствами, что также внесло свою лепту в рейтинг.

«Алтайский край занимает в рейтинге мало примечательное 36-е место, то есть находится в твердых середняках, что складывается за счет достаточно средних показателей по распространению алкоголизма и табакокурения, а также сравнительно малого количества вредных производств», — заключил эксперт Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным рейтинга РИА Новостио приверженности населения к здоровому образу жизни в 2018 году, больше всего людей, которые придерживаются ЗОЖ, проживают в регионах Северного Кавказа. Также в пятёрку лидеров вошли Адыгея, которая годом ранее занимала только 11-е место, и Краснодарский край.

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