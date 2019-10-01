Черкесск, 1 октября, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии начался сев озимых под урожай 2020 года. Всего хозяйствам республики предстоит засеять зерновых на площади 17,5 тыс. гектаров. Первыми к осеннему севу приступили аграрии Прикубанского района. В их хозяйствах уже засеяно около 100 гектаров.

Pitsch Озимые

Большая часть пашни будет занята озимой пшеницей, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе главы и правительства региона. Под эту культуру будет отдано 16,2 тыс. гектаров. Кроме того, будет посеяно ячменя на 1,2 тыс. га и тритикале — на 50 га.

Одновременно с севом в сельхозпроизводители завершают уборочные работы. На полях республики обмолочено зерновых колосовых, а также зернобобовых и кукурузы на площади 34,5 тыс. гектаров. При этом собрано 136 тыс. тонн зерна. Кроме того, убрана соя на площади 366 га и обмолочен подсолнечник на площади 2,4 тыс. га. Продолжается уборка овощей и заготовка сена.