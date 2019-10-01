Москва, 1 октября, 2019, 08:32 — ИА Регнум. Пользователи Facebook в России и ряда других стран сообщили о сбое в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.

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Сообщение о неполадках в работе Facebook стали появляться после 05:20 мск 1 октября.

Так, неполадки в работе соцсети возникли у пользователей из Соединенных Штатов, Польши, Германии, Японии, Перу и Бразилии. В России проблемы с работой сайта возникли у жителей Москвы.

По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей пожаловались на сбои в работе новостной ленты и со входом в аккаунты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле пользователи по всему миру сообщили о сбоях в работе Facebook и принадлежащего ей сервиса Instagram. Большинство пользователей сообщили об отсутствии доступа к сайту. Жалобы поступили от пользователей из США, Бразилии и ряда стран Европы, включая Россию и Украину.

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