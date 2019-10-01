Пекин, 1 октября, 2019, 08:35 — ИА Регнум. 1 октября в Пекине во время посвященного 70-летию образования Китайской Народной Республики парада было продемонстрировано новейшее оружие, находящееся на вооружении Народно-освободительной армии страны. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Цитата из видео на YouTube Баллистические ракеты DF-41 на параде в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики

Впервые общественности была показана межконтинентальная твердотопливная баллистическая ракета DF-41 (Дунфэн-41). Ее разработки велись с 1980-х годов. Ракета предназначена для нанесения ядерного удара. Согласно открытых источников, она имеет разделяющуюся на 10 частей боеголовку, а дальность полета составляет 12 000 — 14 000 км.

Также впервые был продемонстрирован гиперзвуковой беспилотный самолет DF-ZF (первоначальное название WU-14). Он предназначен для доставки боевых ракет к цели. Ранее сообщалось о проведении его успешных испытаний.

Кроме того, зрителям впервые показали стратегическую крылатую ракету CJ-100 (Чанцзянь-100) и боевой БПЛА Lijian (Лицзянь), про которые в открытых источниках пока мало информации.

Был показан на параде также стратегический бомбардировщик H-6N (лицензионная копия советского Ту-16). Сам самолет не является новинкой, но это его новая модификация, которая предполагает дозаправку в воздухе.

Напомним, Китайская Народная Республика была провозглашена 1 октября 1949 года. В честь юбилея в стране проходят массовые торжества.