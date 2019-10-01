Бузулук, Оренбургская область, 1 октября, 2019, 08:28 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области директора школы подозревают в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Колючая проволока

По версии полиции, руководитель общеобразовательного учреждения фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность сторожа школы. Зарплату директор оставляла себе. Мошенническим путём похищено более 66 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.