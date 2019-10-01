Москва, 1 октября, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Тёплая погода с температурой воздуха до 16 градусов ожидается в Москве 1 октября, сообщает центр «Фобос».

Борис Кустодиев. Осеннее гулянье.1922

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором мощного североатлантического циклона, насыщенного густыми полями дождевой облачности и влажным океаническим воздухом с температурным фоном почти на 5 градусов выше климатической нормы начала октября», — говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают облачность, которая в конце дня станет с прояснениями. Будут лить кратковременные дожди. Днём в Москве температура воздуха поднимется от 14 до 16 градусов тепла, в Московской области от 12 до 17 градусов. Скорость ветра не превысит 10 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень погодной опасности ожидали синоптики в Москве и Подмосковье. Предупреждение размещено на прогностической карте Гидрометцентра.