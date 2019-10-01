Москва, 1 октября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. В Москве с 1 октября произошли изменения в схемах движения городского общественного транспорта, сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Общественный транспорт

Так, в районе Станционной улицы из-за этого меняются маршруты электробуса Т36 и автобусов № 154, 238 и № 677к. Причиной изменений стало проведение строительных работ.

Со 2 октября автобусы М1, М2, М3, М6, М27 и № 144 не будут обслуживать остановку «Метро «Библиотека имени Ленина» по направлению к станции метрополитена «Китай-город» по Моховой улице. Причиной ограничений станут мероприятия в ЦВЗ «Манеж».

Также работа общественного транспорта изменится возле стадиона ЦСКА 3 и 6 октября из-за проведения футбольных матчей.