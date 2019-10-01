Сеул, 1 октября, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Встреча президентов Южной Кореи и Японии в рамках саммита АСЕАН, который пройдет в Таиланде 31 октября, вряд ли состоится, сообщает агенство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Younhap News

По данным источников, оба президента начали подготовку к саммиту, однако никаких двусторонних встреч не запланировано.

Представители МИД Японии также отметили, что встреча Мун Чжэ Ина и Синдзо Абэ не состоится до тех пор, пока южнокорейский лидер не изменит своей позиции.

Напомним, что в сентябре президенты Южной Кореи и Японии пересекались на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а в июне — на саммите G20 в Осаке, однако встречи между представителями двух стран так и не состоялись.