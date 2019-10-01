Париж, 1 октября, 2019, 08:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил 69 гостей, включая трех (бывших или нынешних) президентов в Елисейском дворце, куда были приглашены главы государств и правительств, которые прибыли в Париж для участия в церемонии прощания с бывшим президентом страны Жаком Шираком, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Все французы восприняли ваше присутствие сегодня утром на церемонии как знак дружбы и знак уважения. Президент Жак Ширак имел свою историю с каждой из ваших стран, он нес определенную идею мира», — заявил глава французского государства.

По приглашению Эммануэля Макрона бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд отправились в Елисейский дворец. Среди действующих глав государств на мероприятии присутствовали король Иордании, премьер-министр Бельгии, президент Италии и другие высокопоставленные иностранные гости. Президент Российской Федерации Владимир Путин, присутствовавший на церемонии прощания с Жаком Шираком в церкви Сен-Сюльпис в Париже, отклонил приглашение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие иностранные высокопоставленные лица присутствовали на похоронах экс-президента страны Жака Ширака в Париже 30 сентября.

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