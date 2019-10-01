Москва, 1 октября, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 30 сентября открылись ростом по рублевым парам на фоне подешевевшей нефти на торгах в Азии. В ходе европейских торгов давление на рубль только нарастало. Удержаться в плюсе удалось только против единой валюты, которая ослабилась на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,26%, до 64,86 руб., фунт/рубль — на 0,33%, до 79,70 руб. Пара евро/рубль снизилась на 0,12%, до 70,65 руб.

Курс евро упал после выхода инфляционных данных в Германии, а также заявлений главы ЕЦБ Марио Драги. Индекс потребительских цен вышел в сентябре ниже прогнозируемого и предыдущего значений.

Снижение уровня инфляции характерно для экономики, которая замедляет свой рост. Драги заявил, что у ЕЦБ еще есть арсенал, который регулятор может использовать для ослабления денежно-кредитной политики.

По итогам дня нефть сорта Brent подешевела на 4%, до $59,33 за баррель. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что Саудовской Аравии удалось полностью восстановить добычу нефти.

В сентябре рубль укрепился к доллару США на 2,88%, тогда как за III квартал ослабился на 2,5%.

Сегодня, 1 октября, на торгах в Азии нефть восстановилась на 0,53%. Основные валюты на Форекс к доллару торгуются все в минусе. С открытия Мосбиржи рубль укрепится к иностранным валютам, но рост будет непродолжительным.

Зона сопротивления находится между уровней 65,05 — 65,15 руб. Пока цена торгуется ниже 65,15, ослабления рубля можно рассматривать как коррекционное движение. Сегодня к вечеру можно ждать укрепление рубля до 64,70 руб.

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