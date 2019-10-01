Пермь, 1 октября, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажутся бывший и. о. руководителя отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 Управления МВД России по Перми и частный детектив. Уголовное дело после вручения фигурантам копий обвинительного заключения направят для рассмотрения по существу в Кировский районный суд города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Экс-полицейский и гражданин, осуществляющий частную детективную деятельность, обвиняются в совершении коррупционных преступлений. Бывшему сотруднику органов внутренних дел инкриминируют неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием своего служебного положения; взяточничество. Частного детектива обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни, неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием своего служебного положения и взяточничестве.

По версии силовиков, в июле 2018 года экс-полицейский небескорыстно предоставил частному детективу персональные данные о гражданах России, в частности, информацию о судимости, паспортах, транспорте, телефонах. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.