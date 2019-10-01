Москва, 1 октября, 2019, 08:02 — ИА Регнум. Фильм «Король Лев» кинокомпании Disney по состоянию на сентябрь 2019 года занял первое место в рейтинге российского проката за 2019 год. Об этом 30 сентября сообщил портал Plugged In со ссылкой на пресс-службу российского офиса Disney.

Цитата из к/ф «Король Лев» реж Джон Фавро. 2019. США Львенок познает мир

Согласно предварительным данным, картина смогла собрать в российском прокате около 2,99 млн рублей (около $47,4 млн), при этом киносеансы посетили 10,8 млн российских зрителей. Отмечается, что фильм также занял третью позицию в рейтинге самых кассовых полнометражных картин в истории кинопроката России и СНГ.

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Напомним, фильм «Король Лев» снял режиссер Джон Фавро. При бюджете $260 млн картина смогла собрать в прокате США около $473,1 млн, а в мире — около $1,33 млн.