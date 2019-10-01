Челябинск, 1 октября, 2019, 07:38 — ИА Регнум. В Челябинской области скоростные «Ласточки» могут связать областной центр и наиболее важные города региона. Этого не исключает глава Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов, сообщает пресс-служба магистрали.

Mos.ru Электропоезд «Ласточка»

Так, скоро может быть открыт маршрут Челябинск — Магнитогорск. Тестовая поездка состоялась 30 сентября. Время в пути в один конец было больше четырёх часов. Как отмечает Храмцов, задачей сейчас является достижение времени в пути не больше четырёх часов.

«Другие наши перспективные направления в Челябинской области: Челябинск — Златоуст, Челябинск — Миасс», сказал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ласточки» производит ООО «Уральские локомотивы». Они могут достигать скорости в 140 км/ч. Поезд состоит из пяти вагонов, оснащённых широкими проходами, мягкими креслами, розетками на 220 вольт, а также необходимым для проезда маломобильных граждан оборудованием.