Пермь, 1 октября, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Пермском крае власти отреагировали на многочисленные заявления населения по поводу тарифа на услугу по вывозу мусора. Минсоцразвития заявило, что с 1 января 2020 года в отношении ряда категорий граждан начнут применять льготный тариф, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Stolbovsky Мусоровоз Камаз

В министерстве социального развития региона отметили, что на ежемесячную денежную компенсацию могут рассчитывать ветераны труда, реабилитированные жертвы политических репрессий, пенсионеры с большим страховым стажем. Для этих категорий установят льготу в размере 50%. Для многодетных малоимущих семей планируется установить льготу в 30%.

Между тем губернатора Максим Решетников посчитал, что малоимущие многодетные семьи стоит освободить полностью от платы за вывоз мусора на время проведения реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Глава края инициировал стопроцентную льготу для этой категории граждан на ближайшие три года. А после анализа бедности, который проводит минсоцразвития, принять дальнейшее решение.

Также губернатор поручил подчиненным установить на год переходный период для малоимущих семей, которые, в силу роста доходов, перестают таковыми считаться. В ближайшее время законопроект должен поступить в Законодательное собрание.

Добавим, в регионе числится более 12 тыс. малоимущих многодетных семей. На 50-процентную льготу при оплате услуги по вывозу мусора могут рассчитывать примерно 250 тыс. пермяков.