Пекин, 1 октября, 2019, 07:28 — ИА Регнум. Китай продемонстрировал самые современные разработки в области межконтинентальных стратегических ядерных ракет во время военного парада по случаю 70-летия со дня образования КНР, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Цитата из видео «DF-41» на YouTube Китайская межконтинентальная ядерная баллистическая ракета «Дунфэн-41»

Китай показал межконтинентальную ядерную баллистическую ракету «Дунфэн-41» во время проходящего в Пекине военного парада. Ракета является новейшей разработкой Поднебесной в этой области и самым мощным решением ядерного сдерживания. Ранее эта ракета на парадах замечена не была.

Помимо «Дунфэн-41» были представлены ее «старшие сестры», включая «Дунфэн-5В», «Дунфэн-17» и «Дунфэн-26». Как сообщало ИА REGNUM, в небе над Пекином появились истребители пятого поколения Chengdu J-20.