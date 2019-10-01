Пекин, 1 октября, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Истребители пятого поколения J-20 появились в небе над сердцем Пекина во время праздничных торжеств по случаю 70-й годовщины со дня основания КНР, сообщает 1 октября агентство Синьхуа.

Sunson Guo Истребитель J-20

Пять истребителей-невидимок пятого поколения J-20 пролетели в небе над площадью Тяньаньмэнь в самом сердце Пекина во время военного парада по случаю 70-летнего юбилея КНР. Они сформировали звено вместе с пятью истребителями J-16 и пятью истребителями J-10C.

Напомним, что Chengdu J-20 является передовым китайским истребителем пятого поколения. Разработан Авиационной промышленной корпорацией Чэнду. Принят на вооружение с начала 2017 года. Формально является конкурентом российского СУ-57 и американского F-35.