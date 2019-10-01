Яунде, 1 октября, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В столице Камеруна Яунде открылось масштабное мероприятие, посвященное налаживанию национального диалога по урегулированию кризиса, вызванного сепаратистским мятежом в англоязычных северо-западном и юго-западном регионах страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

Elin Камерунская деревня

Ожидается, что около 500 делегатов в составе церковных лидеров, представителей гражданского общества, юристов, лидеров политических партий, военных и государственных чиновников примут участие в организованном правительством мероприятии.

Англоговорящие лидеры сепаратистов, которые в основном базируются за пределами страны, также были приглашены для переговоров. Однако они заявили, что не смогут присутствовать из-за опасений по поводу своей безопасности. Они призывали к тому, чтобы место проведения диалога было назначено в нейтральной стране.

Участники будут обсуждать вопросы, связанные с билингвизмом, культурным разнообразием, системами образования и правосудия, а также децентрализацией.

Напомним, что насилие в двух регионах Камеруна началось в 2016 году, когда правительство попыталось остановить забастовку учителей и адвокатов по поводу использования французского языка в школах и судах в англоязычных регионах страны.

Позже активисты выступили с требованием независимости для англоговорящих регионов, в ответ на что центральное правительство ответило подавлением сепаратизма с применением силы. По словам репортеров ВВС, правительство президента Поля Бийи жестко подавило протесты в двух регионах, что привело к ответным атакам боевиков.

В результате сепаратистского мятежа по меньшей мере 2000 человек были убиты, а более 500 000 были перемещены. Конфликт также негативно повлиял на экономическую ситуацию в стране.