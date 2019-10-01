Владивосток, 1 октября, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Решение о постоянном базировании ещё одного своего воздушного судна в аэропорту Владивостока принято компанией S7, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самолёты авиакомпании S7

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Такое решение связано с увеличением объёмов пассажироперевозок на дальневосточных рейсах. В августе компания по межрегиональным и международным направлениям перевезла 290 тысяч пассажиров, что на 38 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске готовится к открытию новый терминал внутренних авиалиний, который примет своих первых пассажиров 15 октября.