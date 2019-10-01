Забайкальский край, 1 октября, 2019, 06:27 — ИА Регнум. В Забайкальском крае застелили медведя, который 30 сентября напал на мужчину в Дульдургинском районе. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на местную администрацию, в присутствии охотинспектора это сделала специально созданная бригада, занимавшаяся поисками агрессивного зверя.

Tony Hisgett Медведь

Известно, что нападение произошло у села Токчин, когда двое местных жителей отыскали пропавшую лошадь. Медведь после нападения убежал, а пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в отделение Дульдургинской больницы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на днях в сквере Елизово Камчатского края обнаружили труп мужчины. Местные жители считают, что на него напал медведь, которого днём видели в городе.

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