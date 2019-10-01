Владивосток, 1 октября, 2019, 06:33 — ИА Регнум. Аграрии приступили к сбору урожая кукурузы, являющейся одним из основных экспортоориентированных продуктов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кукурузное поле

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Начало сбора урожая было положено в Кировском районе Приморья, где убрано 150 га и намолочено 940 тонн зерна. Урожайность составила 63 центнера с гектара, что на 7 центнеров выше урожайности прошлого года.

Всего намечено убрать урожай на площади 63,5 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Кубани собрали более миллиона тонн зерновой кукурузы.