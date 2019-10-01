Вашингтон, 1 октября, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Число погибших в результате курения электронных сигарет в США увеличилось до 15 человек, передает телеканал NBC News.

Электронные сигареты

Сообщается, что 65-летний житель штата Небраска скончался еще в мае, однако причина его смерти связана с курением электронных сигарет. Таким образом, число погибших от курения вейпов увеличилось в США до 15 человек. Также отмечается, что в США в настоящее время зафиксировано около 800 обращений к врачу по проблемам с дыхательной системой после курения электронных сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 26 сентября в США было зафиксировано 12 случаев смерти в результате курения электронных сигарет. В Соединенных Штатах из-за участившихся жалоб на заболевания, вызванные курением вейпов, планируют ограничить оборот электронных сигарет.