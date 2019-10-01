Казань, 1 октября, 2019, 05:49 — ИА Регнум. В Татарии молоко и молочные продукты за август 2019 года относительно августа 2018 года подорожали. Больше всего это заметно в сегменте сыров, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

falovelykids Бутылки с молоком

Индекс цен на продовольственные товары за август 2019 года к предыдущему месяцу сложился на уровне 99,1% (относительно августа 2018 года — 99,6%). Отдельно на молоко и молочные продукты индекс в августе 2019 года относительно июля был на отметке 102,7%, а к декабрю 2018 года — 102,4%. В сентябре 2019 года за литр молока в республике просили в среднем 45,34 рубля за питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности и 65,31 рубля — за питьевое цельное стерилизованное той же жирности.

Индекс цен на сыр в целом сложился на уровне 107,7% к августа 2018 года и 104,9% к декабрю 2018 года. Для примера, на конец сентября 2019 года стоимость твёрдых и мягких сычужных сыров составляет 448,73 рубля за кг.

Изменение индекса наблюдался и для сливочного масла — 106% (к августу 2018 года) и 102,6% к декабрю прошлого года. Килограмм сливочного масла в Татарии стоит 476,12 рубля (данные на конец сентября).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, россиян предупредили о предстоящем росте цен на молокопродукцию — на 10%. Подобное изменение расценок на товары, входящие в потребительскую корзину, связано со вводом с 1 ноября финишного этапа электронной ветеринарной сертификации для готовой молочной продукции. В список вошли и сыр со сливочным маслом, и молочные консервы.

Напомним, ранее глава минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров отмечал, что в регионе выросло производство сырого молока. Этому способствовали и конкурентные закупочные цены, которые в 2017—2018 году демонстрировали резкий спад в том числе и из-за масштабного завоза дешёвого сырья — сухого молока из Белоруссии. С весны 2018 года цены на сырое молоко стабилизировались.