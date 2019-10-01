Петропавловск-Камчатский, 1 октября, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Семилетний школьник, передвигаясь на велосипеде, столкнулся с джипом Toyota Land Cruiser в Петропавловске-Камчатском, сообщает КамИнформ со ссылкой на источник в местном управлении МВД России.

Olgierd Rudak Сбитый велосипед

Сообщается, что мальчик на велосипеде не уступил дорогу иномарке и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в детскую краевую больницу. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября ребенок, ехавший на велосипеде по краю дороги, упал на проезжую часть и попал под автомобиль «ГАЗель». В результате происшествия 10-летний ребенок скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.