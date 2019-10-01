Петропавловск-Камчатский, 1 октября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Аналог боевого блока стратегической ракеты «Тополь-М» с заданной точностью достиг мишенного поля полигона Кура на Камчатке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь»

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Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» был осуществлён из шахтного пускового устройства, сообщили в Минобороны России. Запуск ракеты проводился с целью подтверждения лётно-технических характеристик изделия и прошёл успешно — аналог боевого блока приземлился в заданную точку на полигоне Кура на Камчатке.

Ракеты подобного типа состоят на вооружении Ракетных войск стратегического назначения, являющихся основой Российских стратегических ядерных сил сдерживания.

Как сообщало ИА REGNUM, четырёхракетный залп, осуществлённый атомным подводным ракетным крейсером стратегического назначения «Юрий Долгорукий», вошёл в перечень рекордов Российского военно-морского флота.