Новосибирск, 1 октября, 2019, 05:13 — ИА Регнум. В Новосибирске проходят Дни Белоруссии в Сибири. На площади Гарина-Михайловского организована выставка-ярмарка товаров белорусских производителей. Белорусская ярмарка в Новосибирске проходит уже в пятый раз.

User 699 Флаг Белоруссии

В этот раз свою продукцию — продукты питания и непродовольственные товары — в столицу Сибири привезли более двадцати белорусских предприятий.

Как сказал мэр города Анатолий Локоть, это имеет большое значение для муниципалитета и способствует укреплению отношений. Он подчеркнул, что торговля — не единственное направление сотрудничества. Есть совместные проекты и в таких сферах, как развитие транспорта, промышленности и продажи сельхозпродукции.

Отметим, что Новосибирская область и Белоруссия сотрудничают давно. Белоруссия — один из крупнейших партнёров сибирского региона по внешнеторговому обороту — по его объёмам Новосибирская область занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа (на первом — Алтайский край).

В 2018 году товарооборот составил более 167 млн долларов США (в 2017 году — 149,3 млн долларов). С 2012 по 2018 год товарооборот промышленной продукции вырос более чем в три раза. Из Новосибирской области в Белоруссию везут фармацевтические препараты, оборудование для приготовления пищи, двигатели, лампы и прочее. В регион завозят продовольственные товары, чулочно-носочные изделия, обувь, тракторы, мебель и прочие товары.