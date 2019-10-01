Литл-Рок, США, 1 октября, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Администрация тюрьмы в штате Арканзас (США) призналась, что не может найти заключенного, который осужден за убийство и отбывает наказание, передает телеканал NBC.

Rennett Stowe Тюрьма

При этом подчеркивается, что заключенный уже однажды сбегал из тюрьмы — в 2009 году. Тогда он переоделся в форму надзирателя и смог в течение четырех дней скрываться от сотрудников полиции. Однако затем его обнаружили и добавили ему шесть лет заключения за побег.

Пока администрация тюрьмы затрудняется сказать, смог ли заключенный убежать за пределы учреждения.