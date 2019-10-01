Казань, 1 октября, 2019, 05:08 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 октября, в Татарии открывается охотничий сезон сразу на семь видов животных, в том числе на лося и косулю всех возрастов, который продлится до конца года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С 1 октября разрешается также охотиться на ласку, рысь, бобра, ондатру и водяную полевку.

По данным госкомитет РТ по биологическим ресурсам, расчётная численность основных видов охотничьих животных в регионе по данным на начало июня 2018 года выглядела следующим образом: косуля — 4,634 тыс. голов против 3,43 тыс. голов по итогам 2017 года, лоси — 8,416 тыс. голов против 8,309 тыс. голов, рысь — 0,042 тыс. голов против 0,049 тыс. голов.

Оформить разрешения на охоту в осеннем-зимнем сезоне в Татарии также можно в многофункциональном центре.