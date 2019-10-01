Биробиджан, 1 октября, 2019, 04:53 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области в октябре должны определить нового регионального оператора по обращению с твёрдыми бытовыми отходами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

Читайте также: В Саратовской области построят еще шесть объектов по обращению с отходами

Договор с прежним региональным оператором был расторгнут из-за невыполнения им своих обязательств. В дальнейшем в тендерах участия никто не принимал, так как по мнению зампреда правительства ЕАО Николая Канделя, которое он озвучил изданию «Набат», сложности связаны с неготовностью соответствующей инфраструктуры и отсутствием интереса у инвесторов к этой сфере.

В области нет объектов по переработке отходов. Часть их направляется на переработку в соседние регионы, остальные — на свалки, значительное число которых не внесены в государственный реестр. Фактически в ЕАО действует всего один полигон. Предстоит построить и ввести в эксплуатацию производство по сортировке и переработке мусора, перегрузочный комплекс и несколько полигонов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Саратовской области анонсировали строительство ещё шести объектов по обращению с отходами.