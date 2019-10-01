Москва, 1 октября, 2019, 04:45 — ИА Регнум. В московский арбитраж поступил иск к «дочке» «Роскосмоса» — ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева. Истцом выступает Минобороны России, подробности дела пока неизвестны. Иск ещё не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В суде

Иск был подан 27 сентября 2019 года. Сумма требований — 5 038 555 146,06 рубля.

Помимо претензий министерства к компании, есть не до конца рассмотренные судом иски и от «Роскосмоса». Так, в ноябре будет рассмотрен иск о взыскании пени в размере 3,289 млн рублей и некоего долга — 231,58 млн рублей, а в начале октября иск на свыше 222,471 млн рублей «о взыскании пени по государственному контракту от 20.12.2012 года №351−8640/12». И это далеко не все претензии к ПАО.

Напомним, в конце августа 2019 года на корабле «Союз МС-14», в разработке систем управления которым участвовало ПАО, на МКС был доставлен робот Skybot F-850 — более известный общественности как «Фёдор». 7 сентября аппарат космического корабля с роботом на борту совершил посадку на Земле.

Для справки: ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева входит в состав госкорпорации «Роскосмос». Компания ведёт свою историю с 1948 года, когда был совершён успешный пуск первой отечественной баллистической ракеты Р-1.