Пекин, 1 октября, 2019, 04:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР и генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Президент России направил поздравительную телеграмму своему китайскому коллеге, выразив свои самые теплые поздравления по случаю 70-й годовщины со дня основания КНР, отметив, что Китай достиг очень многого за это время в сфере экономики, социальной политики и технологий.

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Он также добавил, что Китай заслуженно пользуется престижем и уважением на международной арене и играет очень важную роль в решении глобальных проблем. Он также добавил, что под руководством председателя Си Китай все ближе к построению общества с умеренным достатком населения, которое уже может быть достигнуто к 2021 году, а также превращению в современную социалистическую страну к 2049 году.

Пути также отметил, что Россия и Китая являются прекрасными стратегическими партнерами, добавив, что очень ценит свою личную дружбу с товарищем Си и продолжит тесно сотрудничать с Китаем во имя интересов двух народов.

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Напомним, что 1 октября 2019 года исполнилось 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики. В преддверии этого важного для всего китайского народа праздника глава КНР Си Цзиньпин почтил память павших героев КНР и отдал дань уважения основателю государства «великому кормчему» Мао Цзэдуну.