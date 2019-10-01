Лима, 1 октября, 2019, 04:40 — ИА Регнум. Конгресс Перу не исключает возможность объявления президента страны Мартина Вискарру недееспособным, сообщает газета Peru 21.

Galería del Ministerio de Relaciones Exteriores Мартин Вискарра

Сообщается, что с соответствующим предложением выступил спикер парламента Педро Алаэчеа. Поводом для объявления президента недееспособным стало его решение распустить Конгресс Перу. Алаэчеа представил резолюцию, согласно которой Вискарра объявляется недееспособным в соответствии со 113-й статьей Конституции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначил новые выборы в законодательный орган. В свою очередь парламент проголосовал по вопросу доверия правительству Перу. По итогам голосования, Конгресс выразил поддержку действующему правительству страны.