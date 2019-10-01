Дзержинск, Нижегородская область, 1 октября, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Нижегородское АО «ГосНИИ «Кристалл» из Дзержинска, где четыре месяца назад произошли взрывы и пожары, имевшие последствия для всего города, закупает оружие и взрывчатые вещества на крупную сумму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Взрыв

Закупки проходят двумя тендерами. В первой поставщиком выступает дзержинское предприятие — АО «ГосНИИмаш». Сумма этого контракта — 30 497 621,14 рубля. Перечень лота не раскрывается, проходя под категорией «оружие и боеприпасы». Всего поставщик должен до 31 декабря 2019 года поставить 292 единицы изделия 9-Е-7755.20.010. Закупка организована в рамках госконтракта от декабря 2018 года.

Второй контракт оценивается в 56 927 829,35 рубля. Здесь лот проходит в категории «пороха и готовые взрывчатые вещества». Поставщик — ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова», который единственный в России производит октоген и гексоген. Речь идёт о поставке 19,890 т продукта «ГОСТ РВ 1376−011−2008». В открытых источниках информации под этой кодировкой проходит октоген.

Напомним, 1 июня 2019 года на площадке дзержинского предприятия произошло сразу два взрыва, которые привели к пожару на площади 800 кв. м. Погибших не было, но за медпомощью с различными травмами обратились около 100 жителей города, а в сотнях зданий взрывной волной повредило окна. После ЧП завод решили перепрофилировать в научный центр. Спустя три месяца предприятие снова попало в центр скандала. Прокурорская проверка показала, что до сих пор из июньских взрывов не сделаны выводы — неразорвавшиеся авиабомбы не были обезврежены. Также были выявлены и другие нарушения.

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