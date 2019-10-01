Благовещенск, 1 октября, 2019, 04:45 — ИА Регнум. С 1 октября в Благовещенске начался отопительный сезон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Katanay Котельная

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Тепло пошло в квартиры горожан. Для этого в подготовительный период коммунальными службами была проведена большая работа: планово-предупредительный ремонт произведён на 23 котельных и 9 центральных тепловых пунктах, также был отремонтирован 181 км тепловых сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в приморском городе Большой Камень, при 40-процентной готовности котельных и сетей к отопительному сезону, власти города избегают встреч с населением.