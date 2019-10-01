Новосибирск, 1 октября, 2019, 04:33 — ИА Регнум. В Новосибирске продлён период работы дачных автобусных маршрутов, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Sasha Krotov Автобус

Будут дольше работать автобусные маршруты № 51л, № 77л, № 27, № 13», № 46, № 73 и маршрутное такси № 73. Период работы продлевается с 1 по 13 октября.

Как заявляют власти муниципалитета, «сделано это для обеспечения транспортного обслуживания садово-дачных обществ в связи с благоприятными погодными условиями».