Сан-Сальвадор, 1 октября, 2019, 03:36 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Сальвадора задержали 14 действующих и четверых отставных полицейских за совершение 48 убийств в стране, сообщил генпрокурор Рауль Мелара в официальном заявлении.

Presidencia El Salvador Сальвадорский силовик

«Нами пресечена деятельность преступной сети, члены которой виновны в совершении 48 убийств», — заявил он.

Также задержанных подозревают в создании преступной организации в ряде департаментов Сальвадора. По предварительной версии, преступники смогли проникать в дома жертв под предлогом обыска со стороны полиции. Мелара подчеркнул, что все члены преступной группировки в настоящее время задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле министр обороны Сальвадора Рене Мерино подтвердил, что на территории страны сохранится присутствие военных патрулей. По его словам, военные патрули до сих пор необходимы для обеспечения общественной безопасности в стране.