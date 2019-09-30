Минск, 1 октября, 2019, 02:17 — ИА Регнум. Вопрос о размещении на территории Белоруссии военно-воздушной базы России в повестке российско-белорусских отношений не стоит, поскольку в этом нет смысла, заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей 1 октября в интервью РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

По его словам, решение Минска не связано с влиянием «каких-то внешних сил» (в частности — европейских соседей) и принято только в соответствии с собственными национальными интересами.

Но самое главное — в таком решении «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», поскольку сегодня для ракет нужны «буквально считанные минуты», чтобы достигнуть другого континента.

Решение о размещении дополнительных военных объектов, по мнению Макея, вряд ли способствовало бы укреплению стабильности и безопасности в регионе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать как защищающие наши общие интересы и нашу общую территорию. А отказ о размещении российской военной базы — не более, чем «неприятный эпизод».

Читайте также: Лавров о Белоруссии: Союзник России на все 100%