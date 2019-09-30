Нью-Йорк, США, 1 октября, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Венесуэла готова сделать первый шаг в налаживании отношений с Колумбией, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

Kremlin.ru Николас Мадуро

«Мы должны преодолеть разногласия и поговорить друг с другом… Я готов быть первым, кто встанет на путь мира», — заявил он.

При этом Мадуро раскритиковал действующего колумбийского президента Ивана Дуке за агрессивную политику в отношении Венесуэлы и за ложь на выступлении в ООН. По мнению венесуэльского лидера, Дуке является марионеткой президента США Дональда Трампа и желает войны с Венесуэлой.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября президент Колумбии Иван Дуке в ходе своего выступления на Генассамблее ООН назвал правительство Венесуэлы одним из звеньев в цепи международного терроризма. Он также пообещал предоставить генсеку ООН Антониу Гутеррешу доказательства поддержки Венесуэлой вооруженных колумбийских группировок.