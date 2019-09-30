Вашингтон, 1 октября, 2019, 00:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не планируют снова размещать ядерное оружие на Корейском полуострове, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований.

Nicolas Raymond Ядерное оружие

«Его (ядерное оружие — прим. ИА REGNUM) вывели пару десятилетий назад, сейчас это не является предметом обсуждения», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн высказал опасения, что ядерная программа КНДР может подстегнуть гонку вооружений в Северо-Восточной Азии. По его мнению, создание Северной Кореей ракет с ядерными боеголовками может привести к тому, что Южная Корея и Япония начнут разрабатывать свое ядерное оружие для обеспечения собственной безопасности.