Ереван, 1 октября, 2019, 00:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в Facebook фотографию (селфи) с президентом Молдавией Игорем Додоном, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым и председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

Селфи Пашиняна

Премьер-министр сопроводил фотография следующими словами: «Некоторые из наших коллег любят делать селфи, некоторые — нет. Мы также выпили за наших нелюбящих селфи и отсутствующих коллег».

Указанные Пашиняном руководители, а также президенты Ирана и Белорусии прибыли в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Все участники саммита прибыли в Ереван заранее. Президент России Владимир Путин приедет в Ереван в день саммита.