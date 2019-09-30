Ижевск, 1 октября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. В Удмуртии утвердили прогнозный план приватизации собственности республики на 2020 год. Об этом ИА REGNUMсообщили в правительстве региона.

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Отмечается, что по итогам реализации плана может увеличиться приток инвестиций для дальнейшего развития производства, сократятся расходы бюджета на содержание госимущества.

Ожидается, что в результате реализации документа республиканский бюджет получит дополнительно 2,286 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2019 года планировалось реализовать 215 неиспользуемых объектов недвижимого имущества в Удмуртии. Глава региона Александр Бречалов в качестве наиболее эффективного примера реализации упомянул продажу имущества Ижевских электрических сетей, в городской бюджет поступили средства в размере 2,6 млрд рублей.

Всего в Удмуртии выявлено 2,272 неиспользуемых объекта, из них 761 объект списан или вовлечен в хозяйственный оборот.