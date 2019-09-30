Киев, 30 сентября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Нам нельзя приказать что-то делать. Мы независимая страна», — цитирует издание слова Зеленского по этому поводу.

Напомним, 25 сентября на официальном сайте Белого дома была опубликована расшифровка телефонного разговора Трампа с Зеленским, в ходе которого Трамп советовал президенту Украины обратить внимание на «дело Байдена» и активизировать его расследование.

По мнению ряда СМИ, целью Трампа является получение компромата на Джо Байдена, намеренного составить ему конкуренцию на будущих президентских выборах.