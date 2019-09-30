Пекин, 30 сентября, 2019, 23:38 — ИА Регнум. На предстоящем военном параде Китай может продемонстрировать ракету Dongfeng 41, способную доставить ядерный боезаряд на территорию США за 30 минут, сообщает 30 сентября британская газета The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По утверждению издания, на торжествах в честь 70-летия провозглашения КНР могут быть показаны сверхзвуковой ударный беспилотник, а также роботизированный подводный комплекс.

По мнению британской газеты, это должно подтвердить стремление Пекина взять под контроль Тайвань и спорные районы Южно-Китайского моря, бросая вызов Вашингтону как доминирующей силе в этом регионе.

При этом издание отмечает, что в этом году Китай увеличил военные расходы не менее чем на 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай официально заявляет о наличии 280 ядерных боезарядов, однако целый ряд экспертов считает, что в реальности этот арсенал значительно больше.

Тем не менее официальной доктриной Китая не предусматривается применять ядерное оружие первыми.